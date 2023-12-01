Can Atalay için ikinci AYM başvurusu

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen Yargıtay tarafından tahliyesi engellenen TİP milletvekili Can Atalay için AYM'ye ikinci kez başvuru yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:18
Can Atalay için ikinci AYM başvurusu
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14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapıldı.

Başvuruda dokunulmazlık hakkının AYM kararı uygulanmayarak ikinci kez ihlal edildiğine vurgu yapılarak Atalay'ın tahliyesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına karşın Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmedi. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


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