Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri'ne 1000'inci hafta mesajı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:47

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:52

TİP'in Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı oturma eyleminin 1000'inci haftasına dair mesaj yayımladı.

Can Atalay Cumartesi Annelerine ''merhaba yılmak bilmeyen anneler'' diyerek ''90’ların ortasında; gözaltında kayıp haberleri ardı ardına gelirken, kontrgerillanın kanlı tarihi dönemin Başbakanınca “kurşun atan da yiyen de” diyerek aklanmaya çalışılırken bir avuç insan ellerinde kaybettirilip unutturulmaya çalışılanların fotoğrafları ile Galatasaray Meydanı’na çıktı… '' mesajını verdi.

''HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ''

Atalay, açıklamasına şöyle devam etti:

Hasan Ocak’ın anası ile babası haftalarca yerlerde sürüklendi ama memleketin gündemine taşıdı kayıpları, adaleti bulamasalar da Hasan Ocak’ın mezarını buldular…

İsmail Bahçeci’den Rıdvan Karakoç’a “kayıp” haberlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Galatasaray’a çıkan ve boyun eğmeyen o bir avuç insanın karşısında “kaybedenler kaybetti”

Ellerindeki fotoğraflara bakın, gözaltındaki bilebildiğimiz ilk kayıp tütün işçisi Salih Bozışık’tan ardı arkası gelmeyen sayısız kayıplarımızın fotoğrafları var ellerinde…

Ve onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya…

Kaybedenler kaybedecek, bundan emin olalım.

Hep birlikte mücadele edecek hep birlikte kazanacağız.