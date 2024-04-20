Can Atalay'dan deprem kayıpları çağrısı: 'TRT'de yayınlamalıyız'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:48

Güncelleme: 20.04.2024 - 18:48

Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya hesabından 6 Şubat depremlerinde kaybolan kişilerle ilgili çağrı yaptı.

Atalay, depremde kaybolanların fotoğraflarının ve bilgilerinin TRT ve diğer kanallarda yayınlanması gerektiğini söyledi.

"MECLİS TOPLUM EL ELE YÜRÜTMELİYİZ"

Can Atalay yaptığı açıklamada mecliste araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini yineleyerek şunları söyledi:

"Deprem kayıplarının fotoğraflarını, bilgilerini TRT ve diğer TV kanalları ile sosyal mecralarda yayınlamalıyız.

Deprem kayıpları için TBMM’de bir araştırma komisyonu kurmalı ve bu seferberliği Meclis, toplum el ele yürütmeliyiz.

Deprem Kayıpları Araştırılsın."