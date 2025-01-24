Can Atalay'dan 'Uğur Mumcu' mesajı: 'Halk, kendisi için mücadele edenleri unutmaz!'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:41

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:41

Araştırmacı gazeteciliğin sembolü Uğur Mumcu, 32 yıl önce bugün düzenlenen bir saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ancak fikirleriyle Cumhuriyet meşalesi olmaya devam ediyor.

Aradan geçen yıllara karşın Uğur Mumcu suikastına ilişkin birçok soru yanıt bekliyor...

Mumcu'nun katledilişinin 32. yılında Gezi tutuklusu Avukat Can Atalay’dan da Uğur Mumcu için bir mesaj geldi.

CAN ATALAY'DAN 'UĞUR MUMCU' MESAJI

X hesabından yaptığı paylaşımda "Uğur Mumcu: Halk kendisi için mücadele edenleri unutmaz!" diyen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Eline aldığı ilk günden başlayarak kalemini halkının mutluluğuna, daha iyi yaşamasına adayan, bunun yolunun da gerçekleri korkmadan yılmadan yazmaktan, söylemekten geçtiğini ilke edinen korkusuz gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te Ankara da evinin önünde öldürüldü. O öldüğü gün doğanlar 32 yaşına girdiler. Onlarla birlikte ne yazık ki hak ve özgürlüklerimiz büyümedi, boy atmadı.

Ancak ne mutlu ki onun kaleminin gücünden ve mücadelesinden ilham alan gazeteci kuşağı güçlenerek çoğalıyor. Uğur Mumcu’nun yaşadığı zorlukları yaşıyorlar, aynı dertlerle boğuşuyorlar. Onun gerçeğe bağlı kalma sözünü sözü bilen, gerçekleri ortaya çıkartmak için sonuna kadar takip eden gazeteciler var. Uğur Mumcu’nun anısında onlara sevgimizi ve saygımızı yolluyoruz.

Uğur Mumcu aynı zamanda hukukçuydu. Yine ne mutlu ki bir dönem onun sırtlandığı hukuk bayrağını yere bırakmayan takipçisi hukukçular var. Hukukun, adaletin kırıntısına sahip çıkarak hak hukuk savunuculuğu yapıyorlar. Uğur Mumcu’nun anısında onlara sevgimizi ve saygımızı yolluyoruz."

"MORAL, DİRENÇ, KARARLILIK SEMBOLÜ"

"Hakikatin gazetecisi ve hukukçusu, Uğur Mumcu’nun anısıyla yine hakikatin yolundan giden gazeteci ve hukukçularının mücadelesinde yaşıyor, yaşayacak…

En önemlisi, Uğur Mumcu’nun, eşitlik ve özgürlük isteyen yurttaşlar için moral, direnç, kararlılık sembolü olmasıdır.

Anısı önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz…

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A47"