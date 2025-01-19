Can Atalay'dan 'Hrant Dink' mesajı: 'Ülkemiz için kardeşleşmenin sembolü'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:55

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:55

Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 18 yıl önce bugün İstanbul Şişli’de gazetesinin önünde silahla vurularak katledildi.

Dink’in ölüm yıldönümünde bugün Agos gazetesinin önünde saat 15.00’te bir anma töreni yapılacak.

Hrant Dink Vakfı’nın anma etkinliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hrant Dink 19 Ocak Pazar günü saat 15.00’te, öldürülmesinin 18. yılında Sebat Apartmanı önünde anılacak. Hrant Dink’in savunduğu değerleri ve mücadelesini yaşatmaya devam ediyoruz” denildi.

CAN ATALAY’DAN ‘HRANT’ MESAJI

Anma öncesi, Gezi tutuklusu Avukat Can Atalay’dan da Hrant Dink için bir mesaj geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımda “Hrant Dink, ülkemiz için kardeşleşmenin sembolüdür!” diyen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Her 19 Ocak 15:00’te bizi Pangaltı’da buluşturan, Hrant’ın kardeşleşme iradesi ve inadıdır. Hrant’ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant’ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır.

Hrant Dink’in 2025 yılı anmaları vesilesiyle haberlerde dinlediğim bir sözü beni çok etkiledi. Hrant, “Faşizme karşı halkların kardeşliği için ‘bıçağın üzerinde’ yaşamayı tercih ettiğini” söylüyordu.

Otoriterliğin baskın rejim haline geldiği günlerde, hak ve özgürlükleri savunmak tam da “bıçağın üzerinde yürümek”tir. Bu yürüyüş, ülkemizin aydınlık geleceği için bir zorunluluk; canları pahasına bu mücadeleyi sürdüren Hrant’lara boynumuzun borcudur.

Nerede olursak olalım, içeride ya da dışarıda, bu sorumluluklarımızı bir an olsun unutmayacağız. Madem ki özgürlüklerimiz için “bıçak ağzında yürümek” bir gelenektir, bu geleneğin mirasçısı ve sürdürücüsü olacağız.

Bu topraklarda gözü var diyenlere “Evet, altına girmek için” demişti.

Toprağındadır, toprağımızdadır.

Faşizme inat, kardeşimizsin Hrant!

Anısını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A47

19 Ocak 2025.”