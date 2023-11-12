Can Atalay'ın akıbetini Yeni Akit yazarı açıkladı! 'Vekilliği düşecek'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 14:09

Güncelleme: 12.11.2023 - 14:09

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluk halinin devam etmesi, yargıda büyük bir krizi ortaya çıkardı. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Atalay konusunda patlak veren krizin yankıları da çok büyük oldu.

Krizle ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken, Akit gazetesi yazarı Sinan Burhan dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı.

Burhan, Atalay’ın vekilliğinin düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Meclis bizim göz bebeğimizdir. Milli iradenin merkezidir. Meclisin itibarı korunmalıdır. Bu meclis kurtuluş savaşı yapmış bir meclistir. Bu meclis 15 Temmuz hain Fetö darbesine dimdik ayakta durmuş bir meclistir.

Bu arada tüm tartışmalardan sonra edindiğim bilgilere göre, TBMM Yargıtay kararına uyacak. Mecliste Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkereyi okutacak. Can Atalay’ın vekilliği düşecek. Bekleyip görelim.”