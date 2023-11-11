Yeni Şafak bunu da yaptı: Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri açık hedef gösterildi!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:54

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:54

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, bu sefer de Gezi Davası'nda hapis cezasına mahkum edilerek cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi.

FOTOĞRAFLARIYLA AÇIK HEDEF GÖSTERDİLER

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'dan yana taraf olup AYM'yi eleştirmesi üzerine harekete geçen gazete, 9 AYM üyesini, fotoğraflarıyla birlikte hedef gösterdi.

Yeni Şafak'ın metninde, hedef gösterilen AYM üyelerinin "aday olup seçilseler Fethullah Gülen veya Murat Karayılan'a da dokunulmazlık verecekleri" öne sürüldü.

Ancak milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayıyla mümkün olabildiği, Can Atalay'ın bu onayla aday olup milletvekili seçildiği bilgisi verilmedi.

VAKİT GAZETESİ HEDEF GÖSTERDİ, DANIŞTAY ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yeni Şafak gazetesinin Anayasa Mahkemesi üyelerini fotoğraflarını basarak hedef göstermesi, 2006 yılında Vakit gazetesinin (şimdiki adı Yeni Akit) Danıştay üyelerinin fotoğraflarını manşetten vererek hedef göstermesini akıllara getirdi.

Vakit’in manşetinden bir süre sonra Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, Alparslan Arslan isimli avukatın silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti.