Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları karar için adliyede: Bir mahkeme hukuksuzlukta inat ediyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:41

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:43

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi. Yerel mahkemeye kısa kararı geçen hafta gelirken, mahkeme heyeti dosyayı görüşmek için 'gerekçeli kararı' bekleyeceklerini belirtmişti. Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, sabah saatinden itibaren adliyede beklemeye başladı. Atalay'ın avukatları tahliye talebiyle mahkemeye ikinci kez dilekçe yazdı Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise adliye önünde toplanarak bir eylem yaptı.

Burada konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa, "Cuma günü de söylemiştik. Bu karar verilinceye kadar burada olmayı sürdüreceğiz. Sabah saatleri itibarıyla adliyeya gelmiş bulunmaktayız. Can Atalay'ın avukatları olarak mahkeme heyetinin bugün yerinde olduğuna dair bilgi edinmiş durumdayız. Kendileri hala Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini ifade ediyorlar karar vermek için" dedi. Gerekçeli kararın henüz hazır olmadığını belirten Urfa, "Anayasa Mahkemesi ile yaptığımız görüşmede ise gerekçeli kararın henüz tamamlanmadığı, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceği yönünde bir bilgimiz var. Herhangi bir saat ya da gün bilgisi verilmiş durumda değil. Bu yüzden bekleyişimiz sürüyor" dedi.

"PES ETMİYORUZ"

Özgür Urfa sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Anayasa Mahkemesi kararı verileli 4 gün oldu. 4 gündür burada bir mahkemenin kararını, diğer mahkemeye uygulatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. İçeride bir mahkeme, hukuksuzlukta inat ediyor ama biz de pes etmiyoruz. Biz de burada inat ediyoruz. Can Atalay kararı uygulanana kadar tahliye kararı verilene kadar inatla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz"