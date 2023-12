Can Atalay'ın avukatları mahkeme başkanının gelmediğini açıkladı: Yargı önünde hesap soracağız

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:54

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi. Kısa kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmesinin ardından Atalay'ın avukatları 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi ile görüştü.

Gerekçeli kararın ne zaman geleceği bilinmezken heyetin gerekçeli karardan sonra dosyayı görüşeceği belirtildi. Ancak alınan son bilgiye göre mahkeme başkanının adliyeye hiç gelmediği belirtildi.

Can Atalay'ın avukatları mesai sonunda mahkeme heyetinin ve kalemin gittiğini belirtti.

"KEYİF ÇATTIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Adliye önünde açıklama yapan avukat Özgür Urfa, "Yaklaşık 7 saattir Çağlayan Adliyesi içerisinde bir mahkeme heyeti arıyorduk. Bir mahkeme başkanı arıyorduk ve an itibariyle mahkeme başkanının evinde keyif çattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Mahkeme, kalemi tarafından öğlen saatlerinde her ne kadar mahkeme başkanının burada olduğu söylenmişse de güvenlik güçlerinden özel güvenliklerden öğrendiğimiz teyit ettirdiğimiz bilgi mahkeme başkanı, bugün adliyeye uğramamış. Bu açık sorumsuzluğun hesabının kimse yanında kalacağını düşünmesin. Bu bir suçtur ve yargı önünde mutlaka bunun da hesabı sorulacaktır. Hukuk önünde, yargı önünde mutlaka hesap verecekler. Can Atalay'ı mutlaka alacağız" dedi.

"PARTİ AVUKATLARIMIZA İLETİLDİ"

Ortak basın açıklamasını okuyan TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ise, "Gelinen son durumda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını bekleyeceği ve herhangi bir karar vermeyeceği bilgisi parti avukatlarımıza iletildi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yazdığı ve kararın yazımı bittiği anda da mahkemeye göndereceği bilgisi de tarafımıza verildi. Fakat kısa süre önce öğrendik, 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı aslında bugün adliyeye hiç gelmemiş ve üyeler de daha önce yaptıkları gibi adeta kaçarak adliyeyi terk etti" dedi.

"DERHAL SERBEST BIRAKMALI"

"Anayasa Mahkemesi'ni ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ni uyarıyoruz" diyen Akyürek, "Sizler birer devlet kurumusunuz ve bu ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz estiğinde adliyeden gidip keyfiniz geldiğinde gelme hakkına sahip değilsiniz. Can Atalay 222 gündür cezaevinde siyasi bir esir olarak tutuluyor, dün bu husus ikinci kez tescillendi. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.