Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki yağdı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:02

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:02

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

Daire, söz konusu kararın "juristokratik bir davranış olduğu" nitelendirmesini yaptı.

TEPKİ YAĞDI

Yargıtay'ın söz konusu kararına hukukçular başta olmak üzere birçok kişiden tepki yağdı.

Avukat Figen Çalıkuşu, mahkemenin "Juristokratik" değerlendirmesine gönderme yaparak "Yargıtay 3. CD’nin 5 üyesinin bu ülkenin anayasal düzeni ile derdi ne AYM kararının hukuki değeri olmadığını söylemek ANAYASANIN OLMADIĞINI SÖYLEMEKTİR!" ifadelerini kullandı.

Karara ilişkin gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

Yargıtay gibi yüksek bir mahkemenin bir dairesi hukukta yeri olmayan “AYM kararını tanımama (!)” kararı alabiliyorsa, o ülkede hukuk adına tutunacak dal kalmamış demektir. Mahkeme kararına uymamak, hele hele kararları kesin bağlayıcı olan AYM kararlarına uymamak suçtur. Bu suçu… https://t.co/ehgrF2j9j8 — Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal (@avmehmetkoksal) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM Kararının hukuki değerinin olmadığına karar vermiş,



Yazık ki; Bu kararı vermeye hukuken yetkili olmayan, yetki gaspı ile hareket eden, anayasa ve hukuk tanımayan, anayasal düzene darbe yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin hukuki değeri kalmamıştır.… pic.twitter.com/DFujGXlWdQ — Salim Şen (@Saliimsen) January 3, 2024

Ne yaparsanız yapın Can Atalay halkın vekilidir. Yargı darbesi, demir parmaklıklar bu gerçeği değiştirmez! pic.twitter.com/8L95YycOYE — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının tanınmamasına karar verdi!



‘’Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmamasına! ‘’



‘’Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmamasına! ‘’



Hukuk Devletinden Anayasası olan Devlete ! — Murat AĞIREL (@muratagirel) January 3, 2024

Anayasa Mahkemesi kararının “hukuki değeri yok” ise anayasa da yoktur anayasal düzen de… Can Atalay’ı rehin tutamazsınız! — Gözde Şeker (@gozdeseker) January 3, 2024

DAVANIN GEÇMİŞİ

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.

