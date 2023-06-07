TBMM yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. Genel Kurul, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında saat 14.00'te toplandı.

MİLLETVEKİLLERİ VE BAKANLAR YEMİN ETTİ

Genel Kurulda, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulunda ant içti.

Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.

7 ADAY YARIŞIYOR

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

DANIŞMA KURULU TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek. Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.