Can Atalay'ın meslektaşlarından yerel mahkemeye tepki: 'Bu basın açıklaması suç ihbarıdır'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:33

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:38

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararının üzerinden 6 gün geçmesinin ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermedi. Yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderdi. Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları konuya ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi.

'İÇERİDE TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Avukat Kemal Aytaç, "Yerel Mahkeme karara uymak yerine, bir başkanın imzasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderiyor. Bu siyasi iktidar geziye olan kinini öfkesini hala bitirebilmiş değil. Ne yapıp ne edip Atalay'ı içeride tutmaya çalışıyorlar" dedi.

Avukat Alp Selek de, "Atalay'ın milletvekili olmasından rahatsız olanlar var. Bu yüzden bir mahkemenin duruşmadan kaçması ne demek onu da anlayamıyorum. İçerideki verilen kararları hukuksuz olduğundan kaçıyorlar" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Ekin Yavuz, "Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi deyim yerindeyse adliyede günlerce saklambaç oynamış avukatların ve milletvekillerinin mahkeme kalemine girişini engellemiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti dün akşam dosyanın avukatlarının haberdar olmasından önce medyada yayınlanan karar ile dosyayı yargıtayın üçüncü ceza dairesine göndermiştir" dedi.

Yavuz sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Amacı en başından beri topluma gözdağı vermek olan Gezi davasının ve özelinde yaşanan dünkü gelişme hukuk devleti açısından utanç vericidir. Kararın sarayda verildiğinin ispatı olarak karar tarihi karardan on yedi gün önce yazılmış heyet yerine sadece mahkeme başkanının imzası konacak şekilde muhakeme hukukuna dikkat etmeyecek kadar pervasızlaşmışlar."

'BU BİR SUÇ İHBARIDIR'

İzmir Barosu'ndan avukat Volkan Gültekin ise, "Bu basın açıklaması bir suç ihbarıdır. Kanunun üstündedir Anayasa. Hukuk kuralları da kanunun üstündedir ve kaynağa hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla çok net belirlenmiş Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar uygulamamak suçtur. Görevi yaptırmamak suçudur" İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemleri sonrası 2019'da açılan Gezi Parkı davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 2023 Genel Seçimleri'nde Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ancak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar vermişti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi ise tahliye kararı vermeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti.