Can Tanrıyar tutuklandı
Uçankuş TV'nin sahibi, ünlü medya patronu Can Tanrıyar tutuklandı.
Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar, 3 gün süren gözaltı süresi sonunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü.
İfadesinin ardından Tanrıyar, ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
'SERDAR AKİNAN' İDDİASI
Gazeteci Serdar Akinan, 14 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıkan ve Youtube’da çektiği videolarla bir anda gündeme gelen Muhammed Yakut’un arkasında Can Tanrıyar'ın olduğunu iddia etmişti. Akinan, Yakut'un iddialarıyla ilgili videosuna yanıt verirken, Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü.
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