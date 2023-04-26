Can Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Tanrıyar neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:19

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:19

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Can Tanrıyar'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Can Tanrıyar, 1960'da İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Tanrıyar, Türk Milli hentbol takımında da oynadı. Tanrıyar, gazetecilik kariyerine Milliyet Gazetesinde muhabir olarak başladı. Haftada bir gün hentbol panaromaları yazdı. Askerliğini yaptıktan sonra kariyerine Fenerbahçe'de muhabir olarak devam etti. Sabah, Güneş ve Tan Gazetelerinin spor merkezlerinde çalıştı. Spor yazarıyken, magazin dünyasına adım attı. Televole'nin yapımcılığını yapan Tanrıyar, uzun bir süre Uçankuş adlı programını yaptı.

CAN TANRIYAR'IN ÖZEL YAŞAMI

Can Tanrıyar, 1988'de Şafak Demircioğlu'yla evlendi. İki çocuk sahibi olan çift, 2000'de boşandı. Can Tanrıyar 2008'de ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'le evlendi. Çift, 2010'da evliliklerini sonlandırdı.

CAN TANRIYAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Can Tanrıyar’ın, İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındığını yazdı.



