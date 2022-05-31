Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi önünde: 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'

31 Mayıs 2022 Salı, 17:55

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, infaz işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Kaftancıoğlu ve beraberindekiler, alkışlar eşliğinde adliyeye giriş yaptı. Buradaki işlemleri biten Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

Cezaevinden tahliye olan Kaftancıoğlu çıkışta açıklamalarda bulundu. Gazeteci Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, Canan Kaftancıoğlu ile kucaklaştı.

Kaftancıoğlu, "Esas olan akıl, ahlak, adaletse nerede kalmıştık demiştim. Bugün aslında ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de suçluların hesap vermesi için yapacağımız işleri planlamak üzere yapacağımız bir toplantımız vardı. O nedenle toplantı saatimizi sekiz buçuğa alıyoruz. Çalışmaya devam" dedi.

"İYİ Kİ ADALETİN YANINDASINIZ"

"Yarın 16 milyon İstanbullu'nun iradesini yargılamaya kalkacaklar" diyen Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

"Kendimiz için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için değil, kötü sistemin bütün iyi insanları için, fikri inancı kimliği ne olursa olsun, kötü sisteme mahkum edilen bütün insanlar için hep beraber çalışmaya çalışmaya ve çalışamaya devam. İyi ki varsınız. İyi ki adaletin yanındasınız ve biz CHP'de genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız. Bugün genel başkanımızın da mahkemesi görüldü ve ne yazık ki güneşin altında saatlerce kalan sizlere çok üzgünüm. Sizleri buraya mahkum eden anlayış, genel başkanımıza dünyanın gözü önünde linç edilen kişilere... Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya çalışacaklar. Yarın hep birlikte orada olacağız. Uzun lafın kısası yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak. Haydi gidelim artık..."