Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu adliyeye gidecek

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun bugün saat 11:30’da infaz işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gideceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:40
Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu adliyeye gidecek
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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Canan Kaftancıoğlu bugün 11.30’da İstanbul Adliyesi’ne giderek infaz başvurusu yapacak.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 11.30’da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gidecektir."


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