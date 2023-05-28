2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Canan Kaftancıoğlu: 'Yaparsın demiştik, yapıyorsun İstanbul'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, “Ekran başlarında değil sandık başlarında an be an sonucu takip eden hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:47
Canan Kaftancıoğlu: 'Yaparsın demiştik, yapıyorsun İstanbul'
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kaftancıoğlu, “Ekran başlarında değil sandık başlarında an be an sonucu takip eden hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerimiz, müşahit ve avukatlarımız kocaman bir teşekkürü hak ediyor. #Yaparsınİstanbul demiştik yapıyorsun İstanbul:) ” dedi.


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