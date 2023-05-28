Canan Kaftancıoğlu paylaştı: 'Kılıçdaroğlu'nu engelleyenler online mı?'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:01

Güncelleme: 28.05.2023 - 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam saat 18.00 itibarıyla başlayan seçim yasaklarının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan logolu afişlerin kaldırılmadığını aktardı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na BTK tarafından getirilen SMS engelini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk ‘na SMS engeli getirenler ve seçim yasağı nedeniyle diyenler online mı? Yasaya ve ilçe seçim kararına rağmen kaldırmayanlarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunuyoruz…" dedi.