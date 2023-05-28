Canan Kaftancıoğlu paylaştı: 'Kılıçdaroğlu'nu engelleyenler online mı?'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AKP'nin seçim yasaklarına rağmen Erdoğan'ın afişlerini toplamadığını ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam saat 18.00 itibarıyla başlayan seçim yasaklarının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan logolu afişlerin kaldırılmadığını aktardı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
Kaftancıoğlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na BTK tarafından getirilen SMS engelini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk ‘na SMS engeli getirenler ve seçim yasağı nedeniyle diyenler online mı? Yasaya ve ilçe seçim kararına rağmen kaldırmayanlarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunuyoruz…" dedi.
Cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk ‘na SMS engeli getirenler ve seçim yasağı nedeniyle diyenler online mı?— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 28, 2023
Yasaya ve ilçe seçim kararına rağmen kaldırmayanlarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunuyoruz… pic.twitter.com/B0DyiB0qkU
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