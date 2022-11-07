Canan Kaftancıoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e yanıt: Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Kasım'da yapılacak İstanbul Ticaret Odası 21. dönem seçimleri öncesi kendisini hedef alan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, seçimde oy verecek İTO delegelerine mevcut başkan Avdagiç'in desteklenmesi çağrısını yapıp "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" diye seslenen Ünlü'nün sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü için 'Nükteli Ahmet Hoca' diyen Kaftancıoğlu, "Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır" ifadeleri kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımındaki ifadeleri şöyle:

"Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:))

Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır.

Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama

Mavi mavi masmavi:))

Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:)

Papucumun cübbelisi.."

NE OLMUŞTU?

"Cübbeli Ahmet" diye bilinen, AKP'nin sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık desteğini dile getirdiği görüntüleri ortaya çıkan mevcut başkan Avdagiç'e destek istemişti. "Doğru düzgün bir insan" dediği Avdagiç'e karşı "Kaftancıoğlu'nun ekibinin devrede olduğunu" öne süren Ünlü, İTO delegesi olan taraftarlarına "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara, milli ve dini değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz!" diye çağrıda bulunmuştu.