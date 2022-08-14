Canan Kaftancıoğlu’ndan Hürriyet’e sert tepki: Yılın gazetecilik olayı

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:49

Hürriyet gazetesinden Paşabahçe Vapuru haberine bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın gazetecilik olayı! Uçarak yer değiştiren, kendi kendini yenileyen,ayrıca son model teknolojiyle kendini donatan Paşabahçe vapuru en son Haliç tersanesinde görüldü Artemis yapmıştır kesin İBB Şehir Hat. ve Ekrem başk. neyse de Artemis’in hakkını vereydiniz bari :)" ifadesini kullandı, paylaşımına Hürriyet gazetesini de etiketledi.

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Yılın gazetecilik olayı! @Hurriyet

Uçarak yer değiştiren, kendi kendini yenileyen,ayrıca son model teknolojiyle kendini donatan Paşabahçe vapuru en son Haliç tersanesinde görüldü

Artemis yapmıştır kesin

İBB Şehir Hat. ve Ekrem başk. neyse de Artemis’in hakkını vereydiniz bari :) pic.twitter.com/xwI3hkJssG — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) August 14, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da restorasyonu yapan İBB'nin ve Şehir Hatları'nın isminin haberde geçirilmemesine tepki göstermişti.