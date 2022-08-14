Canan Kaftancıoğlu’ndan Hürriyet’e sert tepki: Yılın gazetecilik olayı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hürriyet gazetesinin Paşabahçe Vapuru haberini paylaşarak sert tepki gösterdi. Hürriyet gazetesini de etiketleyen Kaftancıoğlu, "Artemis'in hakkını verseydiniz bari" dedi.
Hürriyet gazetesinden Paşabahçe Vapuru haberine bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.
Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın gazetecilik olayı! Uçarak yer değiştiren, kendi kendini yenileyen,ayrıca son model teknolojiyle kendini donatan Paşabahçe vapuru en son Haliç tersanesinde görüldü Artemis yapmıştır kesin İBB Şehir Hat. ve Ekrem başk. neyse de Artemis’in hakkını vereydiniz bari :)" ifadesini kullandı, paylaşımına Hürriyet gazetesini de etiketledi.
Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.
Yılın gazetecilik olayı! @Hurriyet— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) August 14, 2022
Uçarak yer değiştiren, kendi kendini yenileyen,ayrıca son model teknolojiyle kendini donatan Paşabahçe vapuru en son Haliç tersanesinde görüldü
Artemis yapmıştır kesin
İBB Şehir Hat. ve Ekrem başk. neyse de Artemis’in hakkını vereydiniz bari :) pic.twitter.com/xwI3hkJssG
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da restorasyonu yapan İBB'nin ve Şehir Hatları'nın isminin haberde geçirilmemesine tepki göstermişti.
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