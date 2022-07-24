Canan Kaftancıoğlu'ndan Özlem Zengin'e çağrı: 'İnanıyorum ki bu haksızlığa ses verecektir'

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, avcı karşıtı yazıları nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce İ.B. adında bir kişi tarafından tecavüzle tehdit edildi. Mahkemenin İ.B. adındaki kişiye verdiği beraat kararı sonrası tepkisini sosyal medyadan dile getiren Zülal Kalkandelen'e, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:01
Canan Kaftancıoğlu'ndan Özlem Zengin'e çağrı: 'İnanıyorum ki bu haksızlığa ses verecektir'
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Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, avcı karşıtı yazıları nedeniyle birçok avcı ve av tutkunu kesim tarafından hedef gösterildi. Yaklaşık 2 yıl önce İ.B. adında bir kişi tarafından ağır hakaret ve tecavüz tehditiyle karşılaşan Kalkandelen, şüpheliden şikayetçi oldu ancak mahkeme 'delil yetersizliğinden' dolayı beraat kararı verdi. Kalkandelen, sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösterdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e sosyal medyada 'evlilik teklifi'yle tacizde bulunulduğunu, siyasetçinin, söz konusu kişiyi ve bunu yorumlayan gazeteci Kemal Vanlı'yı şikayet ettiğini, gerekli cezaların da verildiğini belirterek "Bana tecavüz tehdidine beraat niye?" diye sordu.

Kalkandelen'in gönderisini alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Sevgili Zülal Kalkandelen, kadınları da ikiye bölmeye çalışıyorlar. AKP’li kadınlar ve diğerleri diyerek.  Eril bakışa inat bölünmeyeceğiz ve inanıyorum ki Özlem Zengin bu haksızlığa ve hukuksuzluğa ses verecektir."

 


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