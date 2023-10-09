Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:04

CHP'de önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde İstanbul İl Kongresi yapıldı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.

Bir anlamda genel merkez ile değişimciler rekabetine sahne olan kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel katılmadı. Kongrede partililere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanan Çelik'i sosyal medya hesabından da tebrik etti.

Son olarak bir paylaşım da Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

KAFTANCIOĞLU, ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ

X hesabından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nı tebrik etti.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.

Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.

Yaşasın CHP

Yaşasın CHP örgütü…"