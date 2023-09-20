Canan Kaftancıoğlu'ndan Onursal Adıgüzel'e yanıt: Veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:04

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:04

14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımının 22.00’den sonra kesildiği iddiasına o dönem partide Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Onursal Adıgüzel, “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermiş, sonraki süreçte ise görevden alınmıştı.

Adıgüzel, Diken’den Altan Sancar'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs akşamı seçim veri sisteminin çalıştığını, buna dair ellerinde video kayıtları olduğunu söyledi.

Adıgüzel, söyleşinin bir bölümündeyse “14 Mayıs akşamında yaşadığımız sıkıntı, örgütlerden gelen verilerle ilgiliydi. Örgütten veriler yavaş geldi. İstanbul örneğini vereyim: Akşam 21:30 ve biliyorsunuz kamuoyu bilgi bekliyor. Ama İstanbul’da o saat itibarıyla sandıkların toplamda yüzde 50’siden veri gelmişti” ifadelerini kullandı.



KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT

Onursal Adıgüzel’in söyleşisi ardından cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sandık güvenliği ve veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadığı gibi teşekkürü hakeden başarısı olmuştur” dedi.

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ben örgütlü mücadeleden gelen ve buna inanan bir siyasetçiyim. Başarıyı kendim dahil kimseye mal etmemişimdir. Bu sebeple başarıyı kendime mal etmemiş, ima dahi etmemiş, doğrusu olan İstanbul örgütü ve halkına mal etmişken cevap vermemi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.

*Böyle bir beyanım olmamasına rağmen böyle bir ifade kullanılmasını da yorumlayamıyorum haliyle. Ancak ismimin geçmiş olmasından ötürü cevap hakkınız var diye sormanızı gazetecilik adına kıymetli buluyor, teşekkür ediyorum.

*14 Mayıs akşamı da İstanbul örgütünden veri akışı tam da planladığımız gibi yapıldı. Açıklama yaptığımız saatler de bununla örtüşüyor. İstanbul örgütümüzden veriler sorunsuz geldi, tam da olması gerektiği gibiydi. Kazanılmamış bir seçimde mutlaka bizlerin yani örgütün de farklı konularda eksiği hatta yanlışı vardır. Ancak sandık güvenliği ve veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadığı gibi teşekkürü hakeden başarısı olmuştur.

*İstanbul örgütüne bu konuda haksızlık edilmesini doğru bulmam. Bilgi sahibi olmadığım için diğer illere dair yorum yapma hakkını kendimde bulamam.