Canan Kaftancıoğlu'ndan 'teşekkür' paylaşımı: 'Tüm zorluklara rağmen'
Kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbullulara seslendi. Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor" dedi.
"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN..."
Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Teşekkürler İstanbul; mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka yüzde 2 daha eklediğin için, Meydanı, kendini İstanbul’un sahibi sananlara bırakmadığın için, sandığına, oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler.."
İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 28, 2023
Teşekkürler İstanbul;
Mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka %2 daha eklediğin için,
Meydanı, kendini İstanbul’ un sahibi…
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı