2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Canan Kaftancıoğlu'ndan 'teşekkür' paylaşımı: 'Tüm zorluklara rağmen'

Kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbullulara seslendi. Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:32
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'teşekkür' paylaşımı: 'Tüm zorluklara rağmen'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor" dedi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN..."

Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Teşekkürler İstanbul; mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka yüzde 2 daha eklediğin için, Meydanı, kendini İstanbul’un sahibi sananlara bırakmadığın için, sandığına, oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler.."


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