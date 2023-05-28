Canan Kaftancıoğlu'ndan 'teşekkür' paylaşımı: 'Tüm zorluklara rağmen'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:32

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor" dedi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN..."

Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Teşekkürler İstanbul; mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka yüzde 2 daha eklediğin için, Meydanı, kendini İstanbul’un sahibi sananlara bırakmadığın için, sandığına, oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler.."