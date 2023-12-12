Çankaya Belediye Başkan aday adayı Bekir Ödemiş'ten gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:51

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:51

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden ayrılarak Çankaya Belediye Başkanlığı aday adaylığına başvuran Bekir Ödemiş, gazetemizi ziyaret etti. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve yazarımız Işık Kansu ile görüşen Ödemiş; Çankaya’ya yönelik tasarımlarından söz ederek, geçmiş deneyimlerine dayalı olarak belediyecilik konusunda iddialı olduğunu söyledi.





Bekir Ödemiş kimdir?

1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. 1995'de Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi'nde master eğitimini tamamlayıp kamu yönetimi uzmanı unvanını aldı. 1979-1981 yılları arasında İstanbul Belediyesi İETT biriminde görev aldı. 1989-1999 yılları arasında Ankara/Gölbaşı Belediye Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. UKOME ve AYKOME’de Gölbaşı Belediyesi'ni temsil etti. 1999 ve 2004 seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkanı seçildi. 2007 milletvekili seçimlerinde Nevşehir CHP 1. sıra adayı olması nedeniyle belediye başkanlığı görevinden ayrıldı.

