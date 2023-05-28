Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Çankırı'da ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Çankırı'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Çankırı'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Çankırı'da kaç oy aldı?
Çankırı'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS ÇANKIRI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Çankırı'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ÇANKIRI'DA NE KADAR OY ALDI?
Çankırı'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 23.24 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ÇANKIRI'DA NE KADAR OY ALDI?
Çankırı'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 76.76 aldı.
14 MAYIS ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇANKIRI'DA NE KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da yüzde 72.13 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANKIRI'DA NE KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Çankırı'da yüzde 20.34 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN ÇANKIRI'DA NE KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Çankırı'da yüzde 7.06 oranla oy aldı.
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