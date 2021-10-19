Çankırı'da Atatürk büstüne saldırı: Saldırgan tutuklandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde Ö.D., Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki Atatürk büstüne saldırdı. Polis tarafından yakalanan Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki Atatürk büstü, dün saldırıya uğrayarak parçalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.D isimli kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Salsırgan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak Valilik Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyle:
"18.10.2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde, ilimiz Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu önünde bulunan Atatürk büstünün kırılmış halde olduğu ihbarı alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; söz konusu menfur saldırıyı gerçekleştiren Ö.D. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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