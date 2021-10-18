Çekin şu kirli elinizi Atatürk’ten

18 Ekim 2021 Pazartesi

Son günlerde yazıişleri masasında Zonguldak’ta laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü hedef alan gelişmeleri okuyoruz.

Tüm ülkede üst düzey yöneticilerin Atatürk düşmanlığına zaman zaman şahit oluyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilk vilayeti”nde, emeğin başkentinde atılan adımları derin bir kaygıyla izliyoruz...

Atatürk’ün adımını attığı limanla ilgili karar kentteki sosyal demokratları ayağa kaldırırken ilk önce haberi anımsayalım...

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1931’de Zonguldak’a ilk ayak bastığı ve kent kültürü ile mimarisini yansıtan Maden Mühendisleri Odası binası hakkında tahliye kararı alındı. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’nun düzenlediği basın toplantısında, ‘Kentin hafızasına tanıklık eden binamızın Enerji Bakanlığı talimatıyla Hazine’ye devri, devamında binanın boşaltılması ve AKP iktidarının anlayışı doğrultusunda hizmet vereceği bir duruma getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı konusu gündemdedir’ denildi.”

Bu haberin ardından imza kampanyası başlatıldı. İmza metninde tarihe not düşüldü:

“Mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait olan 114 yıllık tarihi bina, 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmamakta olup ücretsiz olarak Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermiştir.

Kentin tarihiyle özdeşleşmiş ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası uygulamalarıyla kamuya mal olmuş bu tarihi ve kültürel varlık statüsünde sayılabilecek bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi tarafından yürütülen bir çalışma ile bu tarihi süreç yok sayılarak siyasi iktidarın yerel politikacılarının asılsız iddiaları gerekçe gösterilerek siyasi ve ticari ranta devşirilmek istenmektedir.

114 yıllık tarihi binayı 57 yıldır büyük bir özenle koruyan, bila bedel geliştiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube hizmet binasının tahliye edilmesini sadece maden mühendislerine değil, Zonguldak maden işçilerine, kentine ve halkına karşı yapılmış bir ihanet olarak görüyor ve kabul etmiyoruz.

Biz aşağıda imzası olan Maden Mühendisleri TMMOB’ye bağlı Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Öğretmenler, Öğrenciler, Akademisyenler, Sanatçılar, Maden İşçileri, Zonguldak Esnafı, Zonguldak halkı ve Zonguldak kenti olarak ilimizin tarihiyle özdeşleşmiş ve mekânsal hafızası olan bu tarihi ve kültürel varlığı korumak amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Zonguldak Valiliği’ni, Zonguldak Belediyesi’ni, TTK Genel Müdürlüğü’nü bu kararından ve taleplerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.’’

Ve dün CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı videoyla sarsıldık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Korumaya aldık” dediği Zonguldak Valiliği’nin dış cephesinden kaldırılan Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’nin, valilik binası önündeki mazgala kapak yapıldığını öğrendik. Haberin ayrıntılarını bugünkü gazetemizde okuyacaksınız.

İnsan Zonguldak’ta yaşananları okuyunca “Çekin şu kirli elinizi Atatürk’ten” demekten kendisini alamıyor.

ERKEN BÜYÜYENLER

Çarşamba günü yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. İpek Özbey, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen Balyoz kumpasında yaşanan ağır acıları yıllar sonra bize bir kez daha hatırlatıyor. Babaları Balyoz Kumpası’nda tutuklandığında henüz çocuktular. Çocukluklarını bir kumpasa kurban verdiler. Sessizce ağladılar ama dimdik durdular. Sokakta oynamak yerine “Sessiz Çığlık Nöbetleri”ne katıldılar. Artık büyüdüler, üniversiteli oldular... Arkadaşımız Özbey onlarla konuştu, öykülerini dinledi. “Erken Büyüyenler” yazı dizisini gözleriniz yaşararak okuyacaksınız...

