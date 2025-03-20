Canlı yayında açıkladı: İPA'nın 'bilimsel verileri' Küçük'ü rahatsız etti

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. İPA özellikle ekonomik kriz ve bunun yansımaları üzerine alanında uzman isimlerin yaptığı bilimsel çalışmalarla biliniyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarlarından Cem Küçük, TGRT Haber'deki bir programda Gökçe'nin gözaltına alınmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Küçük, Gökce'nin ve başında bulunduğu İPA'nın yaptığı bilimsel çalışmaları 'paralel açıklama' diye yorumlarken konuşmanın devamındaysa 'paketlenirsiniz' şeklinde ifadeler kullandı. Üslubuyla tepki çeken Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:

'PARALEL AÇIKLAMALAR YAPARSANIZ BÖYLE PAKETLENİRSİNİZ'

“Devletin verdiği rakamları baz almayıp kendi paralel açıklamalarını yapan İstanbul Planlama Ajansı'ndan Buğra Gökce de gözaltına alındı.

Burada bir kez daha söyleyeyim, öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız, böyle paketlenirsiniz.

''GECE DETAYLI BİLGİLERİ ALDIM''

Yani devletin verdiği rakamı ya da 'devlet yalan söylüyor' derseniz böyle olur. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da geçim maliyetinin 150 bin TL olduğunu, yabancı yatırımcı gelmeyeceğini gibi anayasal düzene laf ederse sonuç böyle olur. İnşallah akılları başlarına gelmiştir. Ben gece bununla ilgili detaylı bilgileri aldım"