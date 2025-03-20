Mansur Yavaş'tan Dilek İmamoğlu'na ziyaret sonrası açıklama: 'Sandığa gideceğiz, tepkimizi göstereceğiz!'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:29

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:24

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 100'ü aşkın kişinin operasyonla gözaltına alınmasının ardından Tayvan'dan İstanbul'a geldi.

Tayvan'daki temaslarını yarıda bırakan Yavaş, Tayvan'da Akıllı Şehirler ve İş Forumu için bulunuyordu.

Yavaş, Dilek İmamoğlu'nu konutunda ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dilek Hanım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Üzgünler tabi hukuksuzluk karşısında ama çok moralliler. İnşallah, sağ salim eve döneceğini bekliyorlar. Bizler de gerekli desteği vereceğiz. Ailece destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum.

İnşallah Türkiye'de hukuk işler, tek temennimiz o. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının bu konuda vereceği kararlarla da güven vermesi lazım. Bekliyoruz. Yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah, hukuk devletinin gereği yapılır. Çünkü üzücü olan şudur; daha önce Ekrem Bey iki üç defa ifadeye çağırmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi, sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanları hep beraber konuşacağız."

Saraçhane'de mitinge katılacak

Akşam saatlerinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de yapılacak mitinge katılacağını dile getiren Yavaş, "Herkes kalbinden geçenleri protestolarını akşam bildirecekler" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya almasına ilişkin sorulara, "Artık bunu konuşacak bir süreçte değiliz" dedi.

23 MART ÖN SEÇİM

Yavaş, son olarak 23 Mart'ı işaret ederek, "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve tepkilerimizi güçlü bir şekilde göstereceğiz" dedi.