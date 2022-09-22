Sedat Peker videoları ile bilinen Cenk Çelik'i silahla vuran zanlı yakalandı
Ümraniye'de Cenk Çelik'i silahla vurduğu şüphesiyle aranan Özgür B. yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda organize suç örgütü lideri Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.
Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti. Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu.
Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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