Canlı yayında açıklandı: Terör örgütü PKK'nin aldığı iddia edilen 4 karar

Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:25

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:25

Terör örgütü PKK, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler bir sonraki adım olması beklenen "fesih" kararına çevrildi.

İlgili kararın yakın bir zamanda ilan edileceği belirtilirken Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, konuk olduğu tv100 canlı yayınında PKK kongresinde alındığı iddia edilen kararları duyurdu.

Buna göre o kararlar şöyle:

1- PKK’nın Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri çatışma durdurulacak. Bundan sonra PKK siyasi ve yasal yollarla mücadele yürütecek.

2- PKK’nın kendini feshi ile beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.

3- Fesih kararı açıklandığı tarihten itibaren PKK adına hiçbir Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de askeri ve siyasi çalışma yürütülmeyecek.

4- PKK’nın silahlı mücadeleyi bitirmesi sürecinin pratik yürütülüşünden PKK Başkanlık Konseyi sorumlu olacak. Türkiye'den PKK'ya katılan unsurlar ait silahların teslim edilmesi konusunda ortak komite oluşturulacak.

"KARARLAR ÇOK YAKINDA"

Terör örgütü PKK'nin kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"PKK 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."