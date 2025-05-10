Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması

Yayınlanma: 10.05.2025 - 22:21

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:21

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nin fesih kongresi açıklamasını değerlendirdi.

X hesabından paylaşım yapan Özdağ, "PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongresini yapmış. Alınan kararlar önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. Terör örgütünün açıklaması ile ilgili değerlendirmemi de Türk kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Özdağ paylaşımında Adalet Bakanlığı'na da çağrıda bulundu. Özdağ, şunları yazdı:

"Silivri cezaevinde gazete okuyabiliyorum. Saat 10.30 gibi geliyor gazeteler. Televizyon kanallarını da izliyorum. Ancak internet olmadığı için yine de bilgiye ulaşım kısıtlı oluyor. (Aslında Adalet Bakanlığı cezaevlerinde interneti düşünebilir. Sakıncalı görünen sitelere engel getirilir, sorun çözülür.)

Avukat arkadaşlarımız aracılığı ile edindiğim bilgileri de televizyon ve gazete bilgilerine ekleyerek değerlendirme yapıyorum."

PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongresini yapmış. Alınan kararlar önümüzdeki günlerde açıklanacakmış.



Silivri cezaevinde gazete okuyabiliyorum. Saat 10.30 gibi geliyor gazeteler. Televizyon kanallarını da izliyorum. Ancak internet olmadığı için yine de bilgiye ulaşım kısıtlı… pic.twitter.com/5qPL9ERW2K — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 10, 2025



