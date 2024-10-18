Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması... HÜDAPAR'lı Serkan Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı: 'Hiçbir CHP'li hak etmiyor!'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:16

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:21

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasındaki "domuz bağı" tartışması gergin anlara sahne oldu, Ramanlı "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan ile Serkan Ramanlı arasında, televizyon programında "domuz bağı" konusu üzerinden sert bir tartışma yaşandı.

"HİÇBİR CHP'Lİ DOMUZ BAĞINI HAK ETMİYOR"

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programında gerçekleşen tartışma, Ramanlı'nın, "Hiçbir CHP'li, siz dahil, domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin" sözleriyle tansiyonu yükseltti.

"KURUCULARINIZA BAKARSANIZ GÖRÜRSÜNÜZ"

Programda, Özcan'ın daha önceki bir açıklamasına gönderme yaparak "Domuz bağlarınızı getirin, ben buradayım" demesi üzerine Ramanlı, "Domuz bağı kime yapılır, domuza yapılır. Kendisine bunu yakıştırmayı ben yakıştırmıyorum" yanıtını verdi.

Özcan ise bu sözler üzerine, "Kurucularınıza bakarsanız aralarında görürsünüz" şeklinde karşılık verdi. Ramanlı, "Kim yapmışsa Allah belasını versin!" diyerek tepkisini dile getirdi.