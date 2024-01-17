Canlı yayında emeklileri kızdıracak sözler! 'Taşradaysan...'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:03

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 37 zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam daha yapılacağını açıkladı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bu zam oranı memur emeklisinin aldığı zam oranının altında kaldı.

Tartışmalar sürerken Habertürk TV’de Sena Alkan’ın sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk olan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur” dedi.

Hacıbektaşoğlu’nun emekli vatandaşlar hakkındaki o sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.