AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'çözüm süreci' çıkışı: 'AK Parti Genel Merkezi'nin telefonlarını kilitlemişlerdi'
AKP'li Orhan Miroğlu, devam eden 'çözüm süreci' tartışmalarını 2015'te sonlanan çözüm sürecini hatırlatarak eleştirdi. Miroğlu, "Çözüm sürecinde akil insanlar heyetine girmek için arayanlar İmralı’yla direkt bağlantı olmadığı için AK Parti Genel Merkezi'nin telefonlarını kilitlemişlerdi" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları devam ediyor.
Süreç boyunca açıklamaları dikkat çeken AKP'li Orhan Miroğlu'ndan bir paylaşım daha geldi.
'TELEFONLARI KİLİTLEMİŞLERDİ'
Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Miroğlu, 2012 yılının sonunda başlayan, 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe Mutabakatı'nın imzalanmasıyla olgunlaşan ve yine aynı yıl biten 'çözüm süreci'ne ilişkin konuştu.
O dönem yaşananları hatırlatan Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Kim kimle oturmuş, kimin kimle fotoğrafı var tartışması hatırlattı bana: Çözüm sürecinde akil insanlar heyetine girmek için arayanlar İmralı’yla direkt bağlantı olmadığı için, AK Parti Genel Merkezi'nin telefonlarını kilitlemişlerdi! Maalesef bu ülkede milli meseleler çözülürken kurulan masalara, ganimet sofrasına oturur gibi oturmak isteyen çok oluyor! Naçizane tavsiyem, yaptığınız işin bedelini ödemeye hazır değilseniz sonrasını düşünerek hareket edin!"
Kim kimle oturmuş, kimin kimle fotoğrafı var tartışması hatırlattı bana:— Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) November 6, 2024
Çözüm sürecinde akil insanlar heyetine girmek için arayanlar İmralı’yla direk bağlantı olmadığı için, AK Parti Genel Merkezinin telefonlarını kilitlemişlerdi!
Maalesef bu ülkede milli meseleler çözülürken…
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu