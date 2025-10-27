'Casusluk' soruşturmasında adı geçen şirketin kamudan ihale aldığı ortaya çıktı: Şirketten açıklama geldi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ve ‘casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen şirketin kamudan ihale aldığını ortaya çıktı.

Halk TV yazarı Bahadır Özgür'ün aktardığına göre, Cristopher McGrath’ın yönettiği İngiltere’deki Prodaft şirketinin Türkiye’deki ofisine iki bakanlıktan ‘siber güvenlik ihalesi’ verildi.

Söz konusu bakanlıklar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

Bununla beraber, son ihalenin sözleşmesi 18 Haziran 2025’te, casusluk soruşturmasında ‘örgüt lideri’ olarak geçen ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasından iki hafta önce imzalandı.

McGrath’ın yöneticisi olduğu Prodaft şirketi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cristopher McGrath, 2024 itibaren firmamızın İngiltere pazarı açılımı özelinde danışman olarak görev yapmış, siber güvenlik çözümlerimizin İngiltere pazarında konumlanması için destek sunmuştur. Şirketimizin Türkiye, ABD, Malezya, İngiltere, İsviçre ve Hollanda’da ofisleri var. McGrath sadece İngiltere’deki satış ve pazarlamadan sorumludur. Türkiye’de yetkisi yoktur. Medyada çıkan haberin ardından tedbiren McGrath’ın görevine son verilmiştir.”