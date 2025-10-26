'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme... Özgür Özel açıkladı: Hüseyin Gün itirafçı oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, gazeteci Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

TELE1'E KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.

Merdan Yanardağ’ın dün gözaltı süresi uzatılırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından önceki gün TELE 1’e kayyum olarak görevlendirilen eski Yeni Şafak Yazarı İbrahim Paşalı’nın ilk icraatı yayınları durdurmak olmuştu.

Kayyum Paşalı, TELE 1’in YouTube hesabında bugüne dek yayımlanan videoları sildirirken ardından YouTube kanalı kapatılmıştı.

"HÜSEYİN GÜN" AYRINTISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallere dayandırıldığı ifade ediliyordu.

Açıklamada, "birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu" söylenen Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a "talimat verir vasıfta görüşmelerinin tespit edildiği" savunuluyordu.

Başsavcılığın açıklamasında, gazeteci Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile "casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği" söyleniyordu.

Ayrıca Yanardağ'ın "Hüseyin Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği" öne sürülüyordu.

MERDAN YANARDAĞ "HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM" DEDİ

Merdan Yanardağ gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile ilettiği mesajda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

"Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas."

Yanardağ, soruşturmada adı geçen Hüseyin Gün'ü ise tanımadığını söyledi.

ÖZEL AÇIKLADI: HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU

Son olarak, Çağlayan Adliyesi önünden kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yönelik "casusluk" soruşturmasında ilişkilendirilmeye çalışılan Hüseyin Gün adlı kişinin itirafçı olup İngiliz istihbaratıyla çalıştığını itiraf ettiğini açıkladı.

İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında ilişkilendirilmeye çalışılan Hüseyin Gün adlı kişinin, 2019 yerel seçimlerinden sonra Necati Özkan'a giderek sosyal medya verileri satmaya çalıştığı ancak Necati Özkan'ın bunu reddetmesinden sonra bir daha Gün'ü görmediği öğrenildi.

Özel'in açıklamasına göre Hüseyin Gün adlı kişi İngiliz ajanı olduğunu ve İngiliz istihbaratına çalıştığını itiraf etti.

Özel, casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün adlı kişinin itirafçı olduğunu ve İngiliz istihbaratına çalıştığını itiraf ettiğini duyurdu.

Özgür Özel, adliye önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki, hani Necati Özkan'la birlikte bilgileri sızdırdı deyip de, Necati Özkan'ın '2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim' dediği kişi, Ekrem Başkan'la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş, 'İngiliz ajanıyım ben' demiş!"

Özel, konuşmasında AKP'yi eleştirerek, "Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de olan bitenden haberim vardı deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır, AK Partililer" dedi.

"İTİRAFÇI OLAN KİŞİ SİLİVRİ'DE DURURKEN ALINMIŞ, DAHA İLK GÜN İTİRAFÇI OLACAKMIŞ!"

Hüseyin Gün'ün tutuklanma ve itirafçı olma sürecine de değinen Özel, şunları söyledi:

"Ve itirafçı olan kişi, itirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum, Hüseyin Gün. 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış, Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş. Kendisinden birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış, daha ilk gün itirafçı olacakmış."