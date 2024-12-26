'Çatı parti’ ekseni üzerinden yol izlenecek

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifasıyla Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubunun du¨şmesi u¨zerine TBMM’deki varlığını önemseyen Saadet Partisi, grubu tekrar oluşturmanın yollarını arıyor. Parti, DEVA-Saadet-Gelecek partilerinin birleşimiyle oluşan “çatı parti” ekseni u¨zerinden yol izlenmesini önceliyor. Çatı partiyle bir merkez oluşturularak bağımsız milletvekillerinden de katılımların olması bekleniyor. Bu noktada bağımsız vekillerle de göru¨şmelerin sıklaştığı kulislere yansıyor.

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcu¨su¨ Sadullah Kısacık, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis’te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Yamalı’nın istifasıyla bu su¨recin daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kısacık, “Bu son durumla ilgili u¨ç genel başkan su¨recin olumlu bir perspektifte yu¨ru¨tu¨lmesinde mutabık kaldılar. Su¨reç olumlu bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı