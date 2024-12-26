'Çatı parti’ ekseni üzerinden yol izlenecek

'Çatı parti’ ekseni üzerinden yol izlenecek
Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifasıyla Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubunun düşmesi üzerine TBMM’deki varlığını önemseyen Saadet Partisi, grubu tekrar oluşturmanın yollarını arıyor.
Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifasıyla Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubunun du¨şmesi u¨zerine TBMM’deki varlığını önemseyen Saadet Partisi, grubu tekrar oluşturmanın yollarını arıyor. Parti, DEVA-Saadet-Gelecek partilerinin birleşimiyle oluşan “çatı parti” ekseni u¨zerinden yol izlenmesini önceliyor. Çatı partiyle bir merkez oluşturularak bağımsız milletvekillerinden de katılımların olması bekleniyor. Bu noktada bağımsız vekillerle de göru¨şmelerin sıklaştığı kulislere yansıyor.
DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcu¨su¨ Sadullah Kısacık, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis’te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Yamalı’nın istifasıyla bu su¨recin daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kısacık, “Bu son durumla ilgili u¨ç genel başkan su¨recin olumlu bir perspektifte yu¨ru¨tu¨lmesinde mutabık kaldılar. Su¨reç olumlu bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Boykot çağrısı yaptı!
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!
- TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonundan çekildi
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı