Çayırova Belediyesi'ndeki rüşvet iddiası TBMM Genel Kurulu'nda: 'Ses kaydı, Özhaseki'ye dinletildi'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:30

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Çayırova Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı.

Genel Kurul'da konu hakkında konuşma yapan Tarhan, “Kocaeli’nin Çayırova Belediyesinin özel bir şirkete ait yapıda imara aykırılıklar nedeniyle 40 milyon Lira ceza kestiği, ancak bu cezanın 20 milyon Lira rüşvet karşılığında silindiği iddia edilmektedir. Ceza yazılan şirket yetkililerinin şikayeti üzerine rüşvet iddiasıyla ilgili olarak, Çayırova Belediye Başkanı Ak Parti Genel Merkezine çağırıldığını itiraf etmiştir” dedi.

“BU İDDİALARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ”

Tarhan, Çayırova Belediye Başkanı'nın rüşvet iddialarına ilişkin olarak yapmış olduğu bu itirafa rağmen konuya dair hiçbir açıklama yapılmamasını eleştirdi ve “Ancak imara aykırı yapılan ve tutanaklarla tespit edilen işlemlere rağmen cezanın neden silindiğine dair bir açıklama yapılmamaktadır” diyerek Kocaeli kamuoyunun bu konudaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını beklediğini söyledi.

Tarhan, konuya ilişkin olarak CHP il ve ilçe örgütü tarafından yapılan çalışmalara da dikkat çekti. CHP Çayırova Belediye Meclisi üyelerinin suç duyurusunda bulunduklarını da hatırlatan Tarhan, başta Çayırovalılar olmak üzere, Kocaeli’de yaşayan her bir fert adına konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

"RÜŞVET SES KAYDIYLA DİNLETİLDİ"

Çayırova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, belediyedeki rüşvet skandalını geçen hafta konuya ilişkin CHP Kocaeli İl Başkanlığı’ndaki düzenlenen basın toplantısında şöyle anlatmıştı:

"Geçtiğimiz mart ayında Çayırova Belediyesi’ndeki rüşvet skandalı tüm Çayırova’nın dilindeydi. Reysaş Lojistik’e, Çayırova’nın kontrol müdürlüğü kaçak elemanları, ‘İlave kaçak yapı vardır’ diye tutanak tutuyor. İki tane tutanak tutuluyor. Birinci tutanakta ‘4 bin 281 metre ilave kaçak yapı vardır’ diyor. Belediye encümenden 783 bin TL ceza kesiyor. Fakat ‘Bir ay içerisinde bu kaçak yapıyı kaldırmadığın takdirde 2 milyon 361 TL ceza keseceğim’ diyor, onlar da kaldırmıyor ve ceza kesiliyor.

ÖZHASEKİ’YE ŞİKAYET EDİYOR: 49 bin metrekare ruhsat dışı ilave kaçak yapı için tutanak tutuluyor, encümene gönderiliyor. Bu 49 bin metre kare kaçak yapı dışında 40 milyon TL ceza kesilmesi gerekiyor. Bu tutanak üzerine Reysaş Lojistik adına Durmuş Duran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye şikâyette bulunuyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bir başka yardımcı görevlendiriyor, ‘Git görüş’ diye. Burada rüşvet iddiasını görüşüyorlar, 10 ila 20 milyona indirmek amaçlı görüşme yapılıyor. ‘Bir kısmını spor kulübü üzerine göndereceğim, bir kısmını da elden vereceğim’ hesabıyla bir rüşvet pazarlığı yapılıyor. Vatandaş ne yapıyor? Ses kaydı alıyor, bunu da Özhaseki’ye gönderiyor. ‘Benden rüşvet istedi, ses kaydı da budur’ diyor.

Daha sonra Özhaseki, Bünyamin Çiftçi’yi Ankara’ya davet ediyor, durumu anlatıyor. Durmuş Duran da orada. Bünyamin Çiftçi de bu tutanağı savunuyor. Kaçak yapının olduğunu söylüyor ve cezayı uygulayacağını iade ediyor. Özhaseki de diyor ki ‘Ben senin arkandayım’. Bunu soru önergesiyle Meclis’e soruyor. ‘Özhaseki benim arkamda, encümenden devam edebilirsin, cezanı kesebilirsin’ diyor. Kaçak yapının elemanları eksiklikleri gidereceğine Büyükşehir’e gönderiyor. Biz, CHP meclis üyeleri olarak, rüşvet iddiasına dair nisan ayında suç duyurusunda bulunduk. ‘Bu iddiayı siz araştırın’ diye savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık da Valiliğe ve ön soruşturma için bir müfettiş görevlendirmiş. Müfettişe savunmamızı verdik biz de. Soruşturma devam ediyor.

40 MİLYON LİRANIN PEŞİNE DÜŞTÜK: Bunun dışında 40 milyonun peşine düştük. Özhaseki 'Senin yaptığın iş doğrudur' dediği halde eylül ayında bu işin peşini bırakmayarak encümenden karar çıktı mı diye tekrar sorduk. Bunlarla ilgili elimizde belgeler de var. Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, ‘Bu işin içinden nasıl çıkacağız’ diye görüş istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın da konunun değerlendirilmemesi üzerine bir görüş sunuyor. Teknik elemanlardan da herhangi bir rapor yok. Bizde de sadece Kaçak Yapı Müdürlüğü’nün raporu var. Encümen de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin görüşünü öngörerek, ‘40 milyon cezaya gerek yoktur’ diyerek cezayı ortadan kaldırıyor.

HALKA 34 MİLYON KAÇAK YAPIDAN CEZA KESTİNİZ: Çayırova Belediyesi’nde halkın harcaması gereken 40 milyon ortada yok. Çayırova halkına 34 milyon kaçak yapıdan ceza kestiniz. Halka kesilen cezalarda kimseye sorulmuyor, Büyükşehir’den görüş aldınız mı bu cezayı keserken? Parsele kesilen cezalarda böyle bir görüş alınıyor. Encümende görevli komisyon başkanı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 tane müdür, 3 tane seçilmiş AK Partili meclis üyesi var. Bu meclis üyelerinden bir tanesini dik duruşundan kaynaklı tebrik ediyorum. Kadir Kurun şerh koydu. Biz, şimdi ‘40 milyon nerede’ diye soruyoruz.”