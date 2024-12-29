ÇEDES Projesi kapsamında tepki çeken uygulamalar sürüyor: Kanlı kol ve bacak maketleri eğitim sahnesinde

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:45

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:51

Milli eğitimde laiklik sorunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) karşı eylemleriyle derinleşen bir kriz haline geldi. Bakanlığın, Diyanet İşleri Başkanlığı’yla sürdürdüğü “Çevrem Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında, her geçen gün laiklik ve çağdaş eğitimi zedeleyen uygulamalar devam ediyor.

Bu kapsamda; en son 18 Aralık'ta, Konya'daki 'Arapça Günü Etkinliklerinde' ÇEDES kapsamında yapılan müsamerede, IŞİD militanı gibi giydirilen bir öğrencinin eline oyuncak silah verilerek arkadaşlarına ateş ettirildi.

KANLI MAKETLER SAHNEDE!

Bu gösteriye tepkiler dinmezken, bu kez de Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan Jeopark Ortaokulu’nda düzenlenen gösteride sahnede kanlı kefen sergilendi. Kanlı kesik kol ve bacak maketlerinin de kullanıldığı gösteride çocukların ellerine oyuncak silahlar da verildi. Gösteriyi, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Mahmut Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Kula Müftü Vekili Murat Alak ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Demirci de katıldı.

"VELİLER ÇOCUKLARINI MEB’DEN KORUMALI"

Yaşanan olayı gündeme getiren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “MEB’in ucube ÇEDES projesinin çağ dışı, laiklik ve pedagoji karşıtı etkinlikleri sabrımızı zorluyor” dedi. Bebek, “ÇEDES, artık çocuklarımız için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. ÇEDES kapsamında çocuklarımıza kan, vahşet, ölüm, tabut, kefen silah temalarıyla değer öğrettiğini iddia edenler çocukların ruhsal sağlığı ve gelişiminde geriye dönülmesi imkânsız tahribatlar oluşturmaktadır. Buradan velilere sesleniyoruz. Normalde MEB’in eğitim gören çocukları koruması gerekiyor ama artık velilerin çocuklarını MEB’den koruyacağı bir sürece evrilmiştir süreç… Çocuklarınızın duygusal ve psikolojik gelişimine zarar verecek bu tür uygulamalara karşı çıkın bu tür uygulamalara tepki gösterin. Eğitimin dinselleşmesi ve laik eğitime saldırı derken ÇEDES artık başka bir boyuta geçmiştir. Bu boyut çocuklarımızın ruh sağlığı açısından tehlike arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

NOEL DE HEDEF ALINDI

Söz konusu gösteride Noel’in de hedef alındığını söyleyen Bebek; “Çam ağacını sahneye koyup hemen yanına ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır’ ayetini yazarak, ülkemizde Noel’i kutlayan Hristiyan ve Yahudileri yine kendi yurttaşlarımızı ötekileştirmeniz toplumsal barışa zarar vermekten başka bir şey değildir. MEB ÇEDES projesini derhal sonlandırılmalıdır. Bu değerleri bu işin uzmanı, pedagojik eğitimini almış öğretmenlere devretmelilerdir” diye konuştu.