Celal Ülgen: Erdoğan oy pusulasındaki fotoğrafını kullanamaz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014’te çekilen fotoğrafının oy pusulasında yasal olarak kullanılmayacağını belirten Avukat Celal Ülgen, “Bütün yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:43
Celal Ülgen: Erdoğan oy pusulasındaki fotoğrafını kullanamaz
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta sandığa atılacak oy pusulalarında, 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığında kullandığı fotoğrafıyla yer alacağı ortaya çıktı. Erdoğan’ın oy pusulasındaki fotoğrafının hukukiliğini değerlendiren Avukat Celal Ülgen,  Anayasa’ya göre tartışmalı olan adaylığını da kabul eden YSK’nin fotoğrafa itiraz etmesi  gerektiğini belirtti.

Tele1'e konuşan Ülgen, şunları kaydetti:

“Hangi olması gereken şeyi yaptı da bunu yapmasını bekleyelim. Adeta yasayı çiğnemek, bir zevk haline geldi.

Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, biz 65 yaş akrtı almaya gittiğimzide bugünkü fotoğrafımızı getirin demişlerdi diyor. Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyar diyor.

Yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyor. Bütün sorumluluklardan arınmış biri oalrak kendisini görüyor.

Bu konuda itiraz edecek YSK’dır. Diyecek ki bu fotoğrafı istemiyorum. Yeni bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum diyecekti. Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır. Bunları biriktirmeye devam etsinler."


Recep Tayyip Erdoğan YSK oy pusulası

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