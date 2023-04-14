Celal Ülgen: Erdoğan oy pusulasındaki fotoğrafını kullanamaz

Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:43

Güncelleme: 14.04.2023 - 18:43

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta sandığa atılacak oy pusulalarında, 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığında kullandığı fotoğrafıyla yer alacağı ortaya çıktı. Erdoğan’ın oy pusulasındaki fotoğrafının hukukiliğini değerlendiren Avukat Celal Ülgen, Anayasa’ya göre tartışmalı olan adaylığını da kabul eden YSK’nin fotoğrafa itiraz etmesi gerektiğini belirtti.

Tele1'e konuşan Ülgen, şunları kaydetti:

“Hangi olması gereken şeyi yaptı da bunu yapmasını bekleyelim. Adeta yasayı çiğnemek, bir zevk haline geldi.

Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, biz 65 yaş akrtı almaya gittiğimzide bugünkü fotoğrafımızı getirin demişlerdi diyor. Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyar diyor.

Yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyor. Bütün sorumluluklardan arınmış biri oalrak kendisini görüyor.

Bu konuda itiraz edecek YSK’dır. Diyecek ki bu fotoğrafı istemiyorum. Yeni bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum diyecekti. Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır. Bunları biriktirmeye devam etsinler."