Celalettin Can tahliye edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan 78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:46
Celalettin Can tahliye edildi
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78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinden tahliye edildi. 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Celalettin Can'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Keskin, paylaşımında, şunlara yer verdi:

"Sonunda.. Zulmün sonunda Celalettin Can tahliye oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olan tüm mahpuslar tahliye olmalı.!! Özellikle ve öncelikle hasta mahpuslar!"


Celalettin Can

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