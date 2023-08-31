78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, cezaevine giriyor!

KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in bir günlük yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, cezaevine giriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:39
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, cezaevine giriyor!
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78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını infaz etmek için bugün cezaevine giriyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği (GYY) kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci hakkında Nisan 2019’da ceza yağmıştı.


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Celalettin Can CEZAevi

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