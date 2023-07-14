CHP’li Eren Erdem’den Levent Gültekin’e sert tepki: ‘Haddini bilmez, müptezel’

Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:48

Güncelleme: 14.07.2023 - 13:49

Gazeteci Levent Gültekin’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Kılıçdaroğlu’nun “Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok” iddiasına CHP’den sert tepki geldi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz’de limanlar kurmaktan Karadeniz’deki fındık fiyatına, İstanbul’da teknoloji merkezi kurmaktan İç Anadolu’da tarım merkezi kurmaya kadar onlarca proje hazırladı ve tek tek anlattı. 85 milyonun emeklisinden beyaz yakasına, memurundan asgari ücretlisine, çiftçisinden berberine kadar her kesimin gelirini nasıl artıracağımı, ne kadar artıracağımı anlattı. Tüm bunları ete kemiğe büründürerek ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden gelecek yatırımları bile garantiye aldı. Hepsini şeffaflıkla bizlerle paylaştı. Gelecek paradan nereye ne yatırım yapılacağını, halkın gelirinin nasıl yükseltileceğini ortaya koydu” dedi.

‘DERTLERİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK’

Gültekin’e işaret eden Erdem, “Ama haddini bilmez bir kişi çıkıp Kılıçdaroğlu’nun, ‘Ülke elden gitmiş de yapacak bir şey yokmuş’ dediğini iddia edebiliyor. Ülkenin ayağa kalkması için tüm bu projeleri hazırlayan kişiye söylüyor bunu. Dikkat edin bu insanların iktidarla sorunları yok; ülke tarihinin en büyük zamları yapılmış, vergiler yağmur gibi yağıyor, halkın geleceği karartılıyor ama onların derdi gündemi böyle absürt çıkışlarla değiştirmek. Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum; bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın; halkımızın bize ihtiyacı var, ekonomi gündeminden ve halkımızın yanından ayrılmayın” ifadelerini kullandı.