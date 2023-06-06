Levent Gültekin'in o yazısı sonrası Diken'de istifa

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:59

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:59

Diken yazarı Levent Gültekin'in 'CHP Alevi olursa' başlıklı yazısı sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Diken yazarı Dağhan Irak, Gültekin'in 5 Haziran'da kaleme aldığı söz konusu yazıya tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

"AYNI PLATFORMDA YAZIP YAZMAMAM BENİ BAĞLAR..."

Irak, ayrılık kararını duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diken'in artık bu mezhepçi fanatiğin tehlikeli zırvalarına platform sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Diken'in bu adamın kin dolu sayıklamalarıyla ilgili kararı kendisini bağlar, ama ayrımcı bir fanatikle aynı platformda yazıp yazmamam da beni bağlar. Herkes kendi muhasebesini yapacak artık bundan sonra."

Gültekin ise Irak'ın açıklamalarının ve gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu yazımdan, ayrımcılık, mezhepçilik, nefret çıkaranların tek bir kaynağı var kötü niyet. Baştan sona Alevi toplum kesimine yapılan haksızlıkları anlattığım bir yazıdan Alevi düşmanlığı çıkarmak… ne diyeyim ki…"