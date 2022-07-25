Cem Küçük, Birce Akalay'ı, Gökhan Özoğuz'u ve Şahan Gökbakar'ı hedef aldı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:00

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" şeklindeki ifadesi nedeniyle oyuncu Birce Akalay'ı hedef almayı sürdürdü.

Daha önceki yazılarında Akalay'ı alenen tehdit eden Küçük, bu kez dozu artırdı ve 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimlere yönelik 'nefretini' de ortaya koydu.

Bugünkü köşe yazısında, "FETÖ’cüler ve sizlerin dostu Hayko Bağdat tarzı Marksist FETÖ yardakçıları fare gibi kaçmadı mı? Engin Özkoç ile aynı kafaya sahip CHP’li Aykan Erdemir fare gibi kaçmadı mı?" ifadesini kullanan Küçük, şöyle devam etti:

"Şimdi bana organize küfrettiren; Birce Akalay’larla, Athena Gökhan’larla, Şahan Gökbakar’larla aynı kafaya sahip Gezi kalkışmacısı Mehmet Ali Alabora ülkemizden fare gibi kaçmadı mı? Tam 8 senedir Londra’da İngiliz emperyalizmine sığınmış durumda Alabora... PKK’lılar, FETÖ’cüler, Marksistler fare gibi kaçtılar Türkiye’mizden. Bunlar da kaçacak. Biz dimdik ayakta kalacağız her zaman olduğu gibi. Biz bu ülkenin Türk milliyetçileri ve Müslüman muhafazakârları yani Türklük gururuna ve İslam şuuruna sahip kahir ekseriyeti mücadeleye hazırız. Biz kefenimizi cebimize koymuş insanlarız. Bizler ölümden korkmayız ama sizler tavuklar gibi korkaksınız.

Türk siyasal literatüründe, “Yargılanacağını göreceğiz” demek bal gibi de o kişinin geceyarısı sıcak yatağından alınıp tutuklanması demektir. Aynı 27 Mayıs’ta Demokrat Partililere yapılanın AK Partililere, MHP’lilere, BBP’lilere, hatta Vatan Partililere bile yapılmasını istiyor Birce Akalay gibiler. Bunlar böyle intikamcı. Yargılama-margılama bunlar kaypakça laflardır. Hukukçu Rezzan Epözdemir de o gün TV yayınımızda maalesef dürüst davranmadı.."