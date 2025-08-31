Cem Küçük o iddianameyi 'beğenmedi': 'Somut delil yok, ceza çıkmaz'

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Ağustos tarihinde iddianame hazırlandı.

İddianamede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 10 parti yöneticisi hakkında hapsi istendi.

Söz konusu iddianameye iktidara yakın Cem Küçük tepki gösterdi.

Küçük katıldığı TV yayınında dosyanın büyük kısmının somut delillerden uzak olduğunu söyleyerek "9 sayfalık iddianamenin 3 sayfası şüpheliler, 2 sayfası tutanak, son 3 sayfası yorum. Benim bu iddianameye çok ciddi eleştirilerim var" ifadelerini kullandı.

Küçük, iddianamede yer alan Tolgahan Erdoğan ve Müslüm isimli kişilerin ifadelerinin de somut olmadığını belirtti:

“Onlar da ‘Gördüm, duydum, ettim’ şeklinde konuşuyor. Yani ortada somut bir şey yok. Ama tanık ifadesi olarak değerlendirilmiş.”

Küçük somut delilin olmadığını ifade eden sözlerinin ardından, "Çok zayıf bir iddianame ama savcılık buna rağmen cezalandırma talep etmiş. Bana sorarsanız bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok. Bunların desteklenmesi lazım." diyerek eleştirilerini açıkladı.