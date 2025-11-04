Cem Küçük’ten dikkat çeken ‘Demirtaş’ çıkışı: ‘Çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye bırakılmasını yanlış buluyorum’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik hak ihlali kararı verdi ve Türkiye'nin söz konusu kararına itirazı reddetti.

Bunun ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Selahattin Demirtaş" sorusunu yanıtlayarak "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, söz konusu kararı ‘değerlendirdiği’ canlı yayında, dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Geçen sene de AİHM çıkarın dedi, 2021'de de çıkarın dedi. O zaman neden uymadınız? Eğer o zaman uysaydınız, ben derdim ki 'Türkiye AİHM kararlarına uyuyor'.

Ben Demirtaş'ın sırf süreç var diye, çıkmasını doğru bulmam. Bu haksızlık olur. Türkiye'de hukuk ile siyaset konjonktürel gider.

Hükümet tarafının özellikle medyanın vicdanlı olması lazım. Terörist diyeceksin adama, sonra siyaset bugün böyle istiyor diye fikir değiştirmek doğru değil.

Herkese bir af getirirsin, kişiye özel değil. 'Demirtaş Kürt siyaseti için önemli biri, o zaman onu çıkaralım'. O zaman onu çıkarıyorsan, DEM Partili olup PKK propagandasından yatanlar var, onları da çıkar o zaman. 6-7 Ekim olaylarından tutuklu olan bir sürü insan var içeride.

Tek başına Demirtaş'ın sadece çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye bırakılmasını yanlış buluyorum.”