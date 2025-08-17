Cem Küçük'ten ‘itiraf’ gibi açıklama: ‘Biz konuşmasak, kim konuşacak?’

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir programda, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinde ve belediyelere yapılan operasyonlara ilişkin ‘itiraf’ gibi açıklamalarda bulundu.

Küçük, TGRT yayınında şunları söyledi:

"Diploma işini Fuat Uğur gündeme getirdi ve o iptal ettirdi, Nedim Şener'le beraber. Benim de MASAK raporları ve İBB dosyasının kamuoyu tarafından bilinmesinde ve ikna edilmesinde görevim vardı. Biz konuşmasak kim konuşacak?"